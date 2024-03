Weiße Ostern: König Carl Gustaf schickt verschneite Grüße!

Nicht jeder genießt das milde Frühlingswetter! Anlässlich der Osterfeiertage meldet sich König Carl Gustaf von Schweden (77) auf Instagram bei seinem Volk. "Frohe Ostern aus Jämtland", heißt es auf dem offiziellen Account der königlichen Familie. Auf einem beigefügten Foto lächelt der Monarch mit seiner Frau Königin Silvia von Schweden (80) in die Kamera. Um sie herum ist dabei eine idyllische, verschneite Landschaft zu sehen. Doch auch im hohen Norden scheint das royale Paar etwas Sonne abzubekommen.

Nach der Abdankung der dänischen Monarchin Königin Margrethe von Dänemark (83) waren Spekulationen laut geworden, ob auch Carl Gustaf sein Amt niederlegen wird. Doch das scheint in naher Zukunft nicht zu passieren. "Der König habe großen Respekt und Verständnis für die Entscheidung von Königin Margrethe, den Thron an Kronprinz Frederik abzugeben", lautete es bloß in einem Statement des TV-Senders TV2. Immerhin habe sich vor ihm kein Monarch länger auf dem schwedischen Thron gehalten.

Anfang des vergangenen Jahres hatte der 77-Jährige aber für große Besorgnis gesorgt – er hatte sich einer Operation am Herzen unterziehen müssen. "Die Operation verlief nach Plan und dem König geht es gut", war nach dem Eingriff in einer Pressemitteilung des Palastes verkündet worden. Ein paar Monate später zu seinem 50. Thronjubiläum war Carl Gustaf schon wieder fit.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark und König Carl Gustaf von Schweden

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden, 2024

