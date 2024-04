Trotz Sterneküche: Günther Jauchs Restaurant muss schließen

Dieses Projekt von Günther Jauch (67) ist vorerst gescheitert. Auf der Internetseite seines Restaurants Villa Kellermann ist folgende Nachricht zu lesen: "Gerne nehmen wir Ihre Reservierungen bis zum 21. Juni 2024 entgegen. Danach wird die Villa Kellermann aus betrieblichen Gründen geschlossen." Gegenüber Bild erklärt der Geschäftsführer des Restaurants: "Wir hätten gerne weitergemacht, aber Corona, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation ließen keine andere Entscheidung zu."

Die Villa Kellermann befindet sich in Potsdam und war ursprünglich ein leer stehendes Haus, das sich direkt am Heiligen See befindet. 2016 erwarb Jauch das Grundstück und sanierte es. Drei Jahre später kam es zur Eröffnung und Sternekoch Tim Raue (50) gab ab sofort in der Küche den Ton an, in der er klassische Speisen wie Wiener Schnitzel, Königsberger Klopse und Zander zauberte. Tim übergab im vergangenen Juni an seinen Chefkoch Christopher Wecker. Weniger als ein Jahr später kommt es nun zur Schließung, doch diese scheint nicht vorübergehend zu sein. "Wir können uns vorstellen, das Restaurant eventuell in Zukunft zu verpachten oder als Eventlocation anzubieten", erklärte der Geschäftsführer.

Zu Beginn lief das Ganze sehr erfolgreich. Kurz nach der Eröffnung erhielt der Wer wird Millionär?-Moderator die Auszeichnung "Gastronom des Jahres". Seine Villa genoss ein hohes Ansehen und wurde laut n-tv in Gastronomiekreisen als "ein Stück Kulturgut und ein Vorzeigerestaurant mit weltläufigem Flair" betitelt.

