Streit vorbei! Katy Perry hört Taylor Swifts neues Album

Diese zwei Sängerinnen sind echte Königinnen der Popmusik: Katy Perry (39) und Taylor Swift (34)! Heutzutage sind sie gute Freundinnen, doch das war nicht immer so. Von 2014 bis 2019 herrschte zwischen den beiden eine regelrechte Fehde. Doch die Zeiten der Zankereien sind nun vorbei, was die Partnerin von Orlando Bloom (47) auch immer wieder bestätigt: Im Gespräch mit Access Hollywood wurde sie gefragt, ob sie Taylors neuestes Album "The Tortured Poets Department" schon gehört habe. Das bejahte die "Daisies"-Sängerin sofort und fügte überzeugt hinzu: "Genauso wie der Rest der Welt."

Der Streit wurde 2014 öffentlich, als Taylor Swift den Song "Bad Blood" veröffentlichte. In einem Interview mit Rolling Stone erklärte sie damals, dass der Song von professionellem Betrug einer anderen Sängerin handeln würde. Ihren Fans war sofort klar, dass sie auf Katy anspielte. Denn diese hatte aus Taylors Team ein paar Tänzer abgezogen und somit fast deren ganze "1989"-Tour sabotiert. In den folgenden Jahren gerieten die beiden immer mal wieder aneinander, doch 2019 kam dann endlich der Umschwung. In der Radioshow "Capitol Breakfast" sprach Taylor über den Streit mit Katy und verriet: "Wir verstehen uns schon seit einer Weile sehr gut, wirklich gut. Wir wollten nur sichergehen, dass das zwischen uns fest ist, bevor wir es der Öffentlichkeit bekannt geben."

Mittlerweile hat Katy alle Hände voll zu tun und für solche Streitigkeiten gar keine Zeit mehr. Neben ihrem Vollzeit-Job als Mama ihrer kleinen Tochter Daisy Dove (3), ist sie zudem Jurorin bei American Idol. Und als wäre das nicht genug, arbeitet sie auch noch an einem neuen Album! Viel ist darüber noch nicht bekannt, doch Mitte dieses Monats postete Katy auf Instagram die ersten Teaser: eine kleine Schriftrolle mit der Aufschrift "KP6: Top Secret".

Anzeige Anzeige

Larry Busacca / Getty Images for NARAS Katy Perry und Taylor Swift bei den Grammys 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Freundschaft zwischen Katy und Taylor? Freundschaft ist da, glaube ich, zu viel gesagt... Ich finde, sie sind ein tolles Team! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de