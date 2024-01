Will König Carl Gustaf von Schweden auch bald abdanken?

Macht demnächst ein weiterer Royal den Thron frei? An Silvester erlebte ganz Dänemark eine dicke Überraschung. Nach 52 Jahren als Monarchin zieht sich Königin Margrethe (83) zurück. Schon in wenigen Tagen werden ihr Sohn Kronprinz Frederik (55) und dessen Frau Prinzessin Mary (51) ihre Nachfolger. König Carl Gustaf von Schweden (77) sitzt ähnlich wie Margrethe auch bereits seit 50 Jahren auf dem Thron. Doch macht auch er bald Schluss?

Wird Prinzessin Victoria (46) bald Königin von Schweden? Nachdem bekannt wurde, dass Margrethe abdankt, fragten sich die Schweden, ob auch ihr Monarch bald das Handtuch wirft. In einem Statement gegenüber dem dänischen TV-Sender TV2 heißt es dazu lediglich: "Der König habe großen Respekt und Verständnis für die Entscheidung von Königin Margrethe, den Thron an Kronprinz Frederik abzugeben." Carl wird voraussichtlich aber noch eine Weile schwedischer König bleiben. Das machte er in seiner Rede zu seinem 50. Thronjubiläum im vergangenen Sommer deutlich.

Margrethe informierte die schwedischen Royals im Übrigen persönlich über ihre Entscheidung, zurückzutreten. Das bestätigte Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber Expressen. "Die gesamte schwedische Königsfamilie wurde darüber informiert, dass Königin Margrethe abdanken wird", erklärte sie der Zeitung.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark und König Carl Gustaf von Schweden

Getty Images Prinzessin Victoria mit ihrem Vater bei der Krönung von König Charles

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark an ihrem 83. Geburtstag

