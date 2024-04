Noch immer Eiszeit zwischen Prinz Harry und den Beckhams?

Modedesignerin Victoria Beckham (50) feierte vergangene Woche ihren Geburtstag im ganz großen Stil. Auf der Party tummelten sich die Stars, doch ein prominentes Paar war nicht unter den Gästen: Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Schon seit längerem kursieren Gerüchte, dass die einst so enge Freundschaft zwischen dem royalen Ehepaar und den Beckhams auf Eis liegt. Demzufolge berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail, dass sich die Paare bei einem Telefonat zerstritten haben sollen. In diesem Gespräch haben Harry und Meghan die Beckhams angeblich beschuldigt, Geschichten über die beiden an die Presse gegeben zu haben – deswegen soll David Beckham (48) extrem wütend geworden sein.

Diese Vorwürfe wären dem Ex-Manchester-United-Star und seiner Ehefrau zu weit gegangen. Als der Prinz und seine heutige Ehefrau anfingen, sich zu daten, sollen Victoria und David die Amerikanerin herzlich im Freundeskreis aufgenommen und unterstützt haben. Auch auf der royalen Hochzeit waren die beiden zu Gast. Doch das besagte Telefonat sei nicht der einzige Vorfall gewesen, der die Freundschaft ins Wanken brachte: David sei auf die Bitte seines Freundes Harry im Jahr 2018 zu den Invictus Games nach Sydney gereist, um dort als Botschafter zu fungieren. Vor Ort hätte sich der Prinz jedoch geweigert, den Fußballer persönlich zu sehen. Der angebliche Grund dafür soll Meghan gewesen sein: "Sie wollte in den Medien keine Konkurrenz von David und schon gar nicht von seiner Frau Victoria", behauptete der Royal-Autor Tom Bower in einem Beitrag von The Sun.

Dass die Sussexes anscheinend nicht auf der Gästeliste von Victorias Party standen, lässt vermuten, dass immer noch dicke Luft zwischen den Ehepaaren herrscht. Die gute Stimmung auf der Geburtstagsfeier scheint das aber nicht geschmälert zu haben: Viele andere Prominente feierten ausgelassen den Geburtstag der Sängerin. Neben Victorias Spice Girls-Kolleginnen soll sich auch Hollywood-Star Tom Cruise (61) mit beeindruckenden Tanzeinlagen als echte Partykanone gezeigt haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham auf Victorias Geburtstagsparty im April 2024

