Lässig: Diane Kruger mit Tochter Nova in New York unterwegs!

Diane Kruger (47), Norman Reedus (55) und ihre gemeinsame Tochter Nova scheinen die Sonne in New York sichtlich zu genießen! Denn das gute Wetter nutzte die kleine Familie direkt aus und tourte mit ihren Fahrrädern durch die Mega-Metropole. Im lässigen Look wurden die drei bei ihrem Familienausflug abgelichtet, wie Paparazzifotos zeigen, die Mail Online vorliegen. Die Kleine saß dabei mal auf dem Fahrrad ihres Papas, mal auf dem ihrer Mama und ließ sich herumkutschieren.

Hinter einer Piloten-Sonnenbrille und einer dunkelblauen Cap versteckt, fuhr Diane durch die Straßen New Yorks. Dazu kombinierte sie einen beigefarbenen, langen Mantel, einen blau-weiß gestreiften Rollkragenpulli und eine Jeanshose. Ihre Louis-Vuitton-Handtasche hing sie locker über ihren Lenker. Auch ihr Verlobter hätte nicht lässiger unterwegs sein können! Er entschied sich für einen dunklen Pullover und machte von der integrierten Kapuze direkt Gebrauch. Seine Augen schützte eine große Brille vor der Sonneneinstrahlung. Mit einer grauen Jeans und schwarzen Schuhen rundete er seinen Look vollständig ab. Die Blicke zog aber wahrscheinlich eine ganz andere auf sich –Töchterchen Nova! Denn der Promi-Spross strahlte mit einem pinkfarbenen Helm und fiel zwischen seinen eher schlicht gekleideten Eltern sofort auf.

Lange Zeit wollte die deutsche Schauspielerin keine Kinder haben. Das änderte sich aber scheinbar, als sie im Jahr 2016 mit ihrem heutigen Verlobten zusammenkam. Nur zwei Jahre später erblickte Töchterchen Nova das Licht der Welt und machte das Familienglück für das Schauspielerpaar perfekt. Für Norman ist es nicht das erste Kind, denn der 55-Jährige hat bereits einen 24-jährigen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2018

Instagram / dianekruger Norman Reedus, Diane Kruger und ihre Tochter, Februar 2022

