Bei König Carl Gustaf wurde nach Thronjubiläum eingebrochen!

Auf die große Party folgt ein Schock für die Royals! Vor 50 Jahren hatte König Carl Gustaf (77) den schwedischen Thron bestiegen. Seither erfreuen sich der Monarch und seine Familie um Prinzessin Victoria (46) und Co. großer Beliebtheit. In der vergangenen Woche wurde in Schweden dann schließlich das große Jubiläum Gustafs gefeiert. Doch nach den Feierlichkeiten muss der König sich gleich mal mit Ärger herumschlagen.

Wie das schwedische Magazin Svensk Dam berichtet, wurde am 19. September im Schloss Drottningholm versucht einzubrechen – jedoch ohne Erfolg. Die zwei unbefugten Personen wurden vom königlichen Sicherheitspersonal festgenommen. "Es handelt sich um zwei Personen, die vom Sicherheitspersonal festgenommen wurden, nachdem sie möglicherweise gegen das Zutrittsverbot verstoßen haben", erklärte die örtliche Polizei dazu.

Das 50. Thronjubiläum von Carl Gustaf wurde in der vergangenen Woche an mehreren Tagen ausgiebig zelebriert. Zu dem besonderen Anlass hatte der Palast zudem ein neues Porträt des Regenten auf Instagram veröffentlicht. Vor dem dreifachen Vater hatte niemand länger auf dem schwedischen Thron gesessen.

Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf mit seiner Frau Königin Silvia und ihren Kindern Prinzessin Victoria und Prinz Car

Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden im Juli 2022 in Oland

Anzeige

Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden König Carl Gustaf von Schweden an seinem 50. Thronjubiläum

Anzeige

Glaubst du, dass der schwedische Königspalast sich noch zu dem Vorfall äußern wird? Ja, mit Sicherheit! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de