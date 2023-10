Nach vier Jahren: TikTok-Star Bella Poarch ist geschieden

Bella Poarch (26) geht jetzt wieder alleine durchs Leben! Die gebürtige Philippinerin ist vielen Fans vor allem als Star in den sozialen Netzwerken bekannt. Auf Instagram begeistert die Künstlerin 12,5 Millionen User, auf TikTok sind es sogar 93,2 Millionen. Zuletzt machte sie jedoch mit ihrem Privatleben auf sich aufmerksam – denn die Musikerin reichte die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Jetzt ist der Prozess durch und Bella offiziell geschieden!

Das belegen nun Gerichtsdokumente, die unter anderem People vorliegen. Demnach sollen Bella und ihr Ex Tyler am Dienstag die entscheidenden Unterlagen vor einem Gericht in Los Angeles unterzeichnet haben – jetzt sind die beiden offiziell geschieden. Als Grund für die Trennung der Ehe werden in den Dokumenten "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.

In dem Podcast "Call Her Daddy" spricht die Beauty sehr offen über ihre Scheidung. "Ich dachte, wir würden tatsächlich für immer zusammen sein", erklärt sie Moderatorin Alex Cooper und ergänzt: "Wir sind geschieden, aber wir verstehen uns gut. Es war eine beiderseitige Entscheidung."

Bella Poarch, Social-Media-Star

Bella Poarch bei der "Love Brings Love"-Show in Paris, Oktober 2021

Bella Poarch, TikTok-Star

