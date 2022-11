Nach vier Jahren Ehe: Scheidung bei TikTokerin Bella Poarch!

Bella Poarch (25) geht von nun an wieder alleine durchs Leben. Im Netz lässt die TikTokerin ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Doch was die Follower des Social-Media-Stars bisher nicht unbedingt wussten: Sie ist verheiratet – und das schon seit fast vier Jahren. Doch die Ehe der Influencerin ist jetzt gescheitert: Bella hat die Scheidung von ihrem Mann eingereicht!

Das geht aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervor. So soll die 25-Jährige aufgrund "unüberwindbarer Differenzen" von ihrem Gatten Tyler Poarch scheiden lassen. Den Unterlagen zufolge soll die Beauty bereits seit Januar 2019 mit ihm verheiratet gewesen sein. Zudem ist darin zu lesen, dass Bella auf Ehegattenunterhalt verzichtet, jedoch auch selbst keines zahlen möchte. Den Nachnamen ihres Noch-Ehemanns wolle die Netz-Bekanntheit beibehalten.

Selbst hat sich die gebürtige Filipino-Amerikanerin zu den Trennungsnews bislang nicht geäußert. Ob sie das noch tun wird, ist fraglich. So schaffte es Bella vier Jahre lang, ihre Ehe vor der Öffentlichkeit geheim und ihr Beziehungsleben privat zu halten.

