Brasilianische Moderatorin Elaine (38) verstirbt schwanger

Was für eine tragische Nachricht. Elaine Santos war im brasilianischen Fernsehen äußerst beliebt: Sie moderierte seit 15 Jahren die Nachrichten auf dem Fernsehsender Canção Nova. Auch privat lief es zuletzt gut für die 38-Jährige: Sie befand sich in der 23. Schwangerschaftswoche und freute sich zusammen mit ihrem Ehemann nach ihrem fast zweijährigen Sohn auf ein weiteres Kind. Doch nun sind Elaine und ihr ungeborenes Kind gestorben.

Wie Daily Mail berichtet, war die TV-Persönlichkeit wegen Atemwegsbeschwerden am 20. November ins Krankenhaus von São Paulo eingeliefert worden. Dort diagnostizierte man eine Lungenentzündung und eine Infektion – doch die Ärzte konnten Elaine nicht mehr helfen. Nur einen Tag später starb sie mit nur 38 Jahren an den Folgen der Krankheit und auch ihr Baby konnte nicht mehr gerettet werden.

Elaines Sender meldete sich bereits zu dem tragischen Verlust zu Wort und spricht von einer "große Lücke in unserem Leben und in unserer Redaktion". "Sie war seit 15 Jahren als Journalistin bei Canção Nova tätig und hat mit viel Engagement und immer einem Lächeln im Gesicht alle, mit denen sie gearbeitet hat, in ihren Bann gezogen", heißt es auf Instagram.

Elaine Santos im Oktober 2023

Elaine Santos mit ihrem Mann und ihrem Sohn

Elaine Santos, brasilianische Nachrichtensprecherin

