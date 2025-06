Sophia Thomallas Ex-Mann Andy LaPlegua hat wieder geheiratet

Andy LaPlegua (49), der norwegische Musiker und Ex-Mann von Sophia Thomalla (35), hat erneut den Bund fürs Leben geschlossen. Am vergangenen Samstag, dem 21. Juni, gab er Maegan McKenney das Jawort. Die romantische Zeremonie fand laut den Berichten von Bunte in Lithia Springs, Georgia, statt und wurde von Freunden und der Familie des Paares begleitet. Erste Einblicke in die Feierlichkeiten teilten Gäste der Hochzeit auf Instagram, wo Andy selbst einige Eindrücke in seiner Story repostete.

Für den 49-jährigen Sänger ist es nicht der erste Bund fürs Leben. Neben seiner kurzen Ehe mit Sophia Thomalla, die er 2016 in den USA heiratete, war er zuvor auch mit Kellie LaPlegua, einem Erotikmodel, verheiratet. Die Hochzeit mit der deutschen Schauspielerin sorgte damals vor allem durch ihre Spontaneität für Schlagzeilen. Sophia kommentierte die Aktion später gewohnt humorvoll. "Es war spontan und easy. Heiraten in den USA ist so einfach wie hier ein Tattoo stechen", äußerte sie sich in einem Gespräch mit Bild.

Mittlerweile ist die beliebte Moderatorin glücklich an den Tennis-Star Alexander Zverev (28) vergeben. Die Liebe der beiden wurde im Oktober 2021 publik. Vor Alexander spielten jedoch noch diverse andere Männer eine wichtige Rolle im Leben der 35-Jährigen. Unter anderem führte sie eine Beziehung zu Gwen Stefanis (55) Ex Gavin Rossdale (59) und auch mit dem Fußballer Loris Karius (32) war sie schon liiert.

Instagram / andylapleguaofficial Andy LaPlegua und Maegan McKenney, Juni 2025

Instagram / maeganmachine Maegan, Verlobte von Andy LaPlegua

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Moderatorin

