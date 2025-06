Action pur: Neue DC-Anime-Serie startet bald auf Netflix

Die DC-Animeserie "Suicide Squad ISEKAI" wird ab dem 1. Juli 2025 auf Netflix verfügbar sein und verspricht jede Menge Action und spannende Charaktere. Die Serie, die ursprünglich 2024 erschien, konnte bisher nur ein begrenztes Publikum erreichen, da sie in Deutschland exklusiv beim Streamingdienst Aniverse sowie über den "superfresh"-Channel von Amazon Prime Video verfügbar war. Mit ihrer Veröffentlichung auf Netflix dürfte sich das nun ändern und die Serie einem breiteren Publikum bekannt werden. Schon jetzt begeistert sie Fans weltweit mit einer Bewertung von 4,3 von 5 Sternen, wie Filmstarts.de berichtet.

In "Suicide Squad ISEKAI" wird ein außergewöhnliches Szenario geschaffen, indem einige der bekanntesten DC-Bösewichte wie Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker und King Shark in eine fremde Dimension geschickt werden. Angeführt von Amanda Waller haben die Verbrecher nur 72 Stunden Zeit, ein mysteriöses Portal zu untersuchen – mit tödlichen Konsequenzen bei Versagen. In der fremden Welt voller Ritter und Orks geraten sie in Gefangenschaft und entdecken, dass ihnen bereits andere in dieses gefährliche Abenteuer vorausgeschickt wurden. Auch der Joker spielt eine zentrale Rolle, und bekannte Figuren wie Enchantress und Killer Croc tauchen ebenfalls auf.

Entwickelt wurde die Serie von Wit Studio, dem legendären Anime-Studio, das durch Werke wie "Attack On Titan" und "Vinland Saga" Berühmtheit erlangte. Sowohl die hochwertig animierte Optik als auch die düstere und temporeiche Handlung wurden von den Fans gelobt. Eine Besonderheit der Serie liegt im eigenständigen Stil: Die Charaktere wurden neu interpretiert, mit einer Harley Quinn, die als quirliges Anime-Mädchen dargestellt wird, was anfangs ungewohnt wirken kann. Doch viele Zuschauer sind begeistert von dieser frischen Version.

