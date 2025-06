Influencerin Kate Cassidy enthüllt ihre Schönheitseingriffe

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31) und Social-Media-Star, hat kürzlich mit bemerkenswerter Offenheit über ihre Erfahrungen mit kosmetischen Eingriffen gesprochen. In einem ehrlichen Beitrag auf ihren Social-Media-Kanälen teilte die 26-Jährige Details über die Eingriffe mit, die sie im Laufe der Jahre vornehmen ließ, darunter Filler, Botox und eine Nasenkorrektur. Kate erklärte, dass sie mit 21 Jahren erstmals Filler ausprobierte und im darauffolgenden Jahr verschiedene weitere Behandlungen vornehmen ließ. "Ich hatte ein ganzes Gesicht voller Botox und sah dadurch plötzlich viel älter aus", reflektierte sie in einem Video auf TikTok. Nach eigenen Angaben hat sie einige Veränderungen rückgängig gemacht, um ein natürlicheres Erscheinungsbild zu erreichen.

In dem Beitrag zeigte Kate Fotos, die die Entwicklung ihres Gesichts vom Alter von 21 bis 26 dokumentieren. Besonders erwähnte sie ihre Nasenkorrektur, die sie zwar nie als zwingend notwendig sah, die ihr aber dennoch ein besseres Selbstgefühl verlieh. Ihre Ehrlichkeit wurde von zahlreichen Fans in den Kommentaren gefeiert. Viele lobten sie dafür, dass sie so transparent mit ihren Erfahrungen umging und damit einen wichtigen Gesprächsanstoß über Selbstbild und Schönheitsideale gab. "Es ist erfrischend, dass du alles öffentlich machst. Es ist besser, offen zu sein, als falsche Erwartungen zu setzen", schrieb eine Bewunderin. Inzwischen hat Kate einige Entscheidungen revidiert, etwa übermäßige Filler entfernt und auf ihre markanten Wimpernverlängerungen verzichtet.

Privat musste die Influencerin in den vergangenen Jahren große Verluste verarbeiten. Ihr Lebensgefährte Liam verstarb nach einem tragischen Sturz. Kate verarbeitete den Verlust öffentlich und fand in ihren sozialen Medien sowohl Trost als auch Zuspruch. Dabei teilt sie nicht nur Einblicke in ihre persönliche Reise der Trauerbewältigung, sondern auch Gedanken über Selbstakzeptanz und Schönheit. Ihr jüngster Beitrag zeigt, dass sie trotz aller Schicksalsschläge besonderen Wert darauf legt, ehrlich und authentisch mit sich und ihrer Community zu sein. Fans bezeichnen sie häufig als Inspiration, nicht nur wegen ihres Stils, sondern auch für ihre Offenheit, hinter die Kulissen ihres Lebens blicken zu lassen.

Kate Cassidy, Influencerin

Kate Cassidy, Model

Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023