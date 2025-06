Übertrifft "Justified" "Yellowstone" in der Neo-Western-Ära?

"Yellowstone" begeisterte Millionen von Zuschauern. Der Neo-Western mit Kevin Costner (70) überzeugte mit seiner Dramatik und der modernen Cowboy-Ästhetik. Ein ganz ähnliches Konzept nutzte allerdings schon eine andere Serie, und das vor über einem Jahrzehnt. "Justified" feierte seine Premiere 2010. Darin steht der U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant, 57) im Zentrum. Während "Yellowstone" den US-Bundesstaat Montana nutzt, spielt "Justified" in Kentucky – beide Staaten ähneln sich aber in ihrer Umgebung mit Wäldern und Bergen. Was "Justified" sicher für actionliebende Serienfans interessanter macht, ist die Art und Weise, die Handlung zu erzählen: Anders als bei "Yellowstone" entwickelt sich die Geschichte rasant und mit ein wenig mehr Dynamik.

Auch die Protagonisten der Serien könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Familienpatriarch John Dutton steht im Zentrum von "Yellowstone". Als solcher legt er meist eine unbewegte Miene und stoische Professionalität an den Tag. Raylan Givens hingegen scheint ein typischer Cowboy zu sein. Er begegnet den Situationen mit einer inneren Ruhe, hat aber dennoch einen ausgeprägten moralischen Kompass. Interessant ist er als Charakter dennoch, da seine Figur von einer Unberechenbarkeit geprägt ist, sodass Zuschauer sich durchaus fragen können, was er als Nächstes tut. Während John oft unverwüstlich und unnachgiebig erscheint, gilt Raylan als fehlerhafter Charakter, der durch sein Charisma menschlich und nahbar wirkt. Zudem gibt es in "Justified" mit Boyd Crowder (Walton Goggins, 53) den ultimativen Bösewicht: Er ist nicht nur bösartig, sondern vor allem eloquent und tiefsinnig, was ihn zu einem sehr interessanten Charakter macht. In "Yellowstone" gibt es zwar auch Antagonisten, allerdings scheinen sich hier fast alle Charaktere zwischen Gut und Böse zu bewegen.

Kaum eine Serie prägte die TV-Landschaft in den vergangenen Jahren so sehr wie "Yellowstone". Vergangenes Jahr fand das Drama nach der fünften Staffel ein Ende. Doch die Fans müssen vorerst wohl nicht auf ihr geliebtes Universum verzichten, denn die Rede ist von gleich mehreren Spin-offs, die die Geschichten der Charaktere weitererzählen sollen. Unter anderem soll es eine neue Serie geben, die die Geschichte von Kayce Dutton (Luke Grimes, 41) erzählt. Das verriet der Journalist Matthew Belloni auf X. Wie genau das Spin-off aussehen wird, ist aber noch nicht klar. Darüber hinaus sollen auch Beth Dutton (Kelly Reilly, 47) und Rip Wheeler (Cole Hauser, 50) eine eigene Serie bekommen.

