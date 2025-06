Auch Ed Sheerans Frau Cherry meistert erfolgreiche Karriere

Ed Sheerans (34) Ehefrau Cherry Seaborn (33) hat die Fans des Musikers verblüfft, als Details zu ihrem beruflichen Werdegang öffentlich wurden. Die 33-Jährige, die durch ihre Ehe mit dem Weltstar und als Mutter seiner Kinder bekannt ist, hat sich gleichzeitig eine beeindruckende Karriere in einem renommierten Unternehmen aufgebaut, wie die Daily Mail berichtet. Fast ein Jahrzehnt arbeitete Cherry bei Deloitte, einer der renommiertesten Beratungsfirmen der Welt, zuletzt als Managerin in der Abteilung für Natur, Klima und Nachhaltigkeit. Dieses Engagement verbindet sie mit einer hochkarätigen akademischen Laufbahn, inklusive eines Masterabschlusses der Duke University und eines zusätzlichen Zertifikats der Universität Cambridge im Bereich nachhaltiges Wirtschaften.

Besonders bemerkenswert finden Fans, dass Cherry sich trotz ihres Lebens an der Seite eines der erfolgreichsten Künstler ihrer Generation eine eigene berufliche Identität bewahren konnte. Sie schaffte es, ihren Weg in der Unternehmenswelt zu gehen und nahm sich sogar eine bewusste Auszeit, um ihre Weiterbildung voranzutreiben. In den sozialen Netzwerken wurden nicht nur ihre Leistungen, sondern auch ihr Bestreben, unabhängig zu bleiben, gelobt. Einige Kommentatoren betonten die Bedeutung einer eigenen Karriere für Frauen in vergleichbaren Situationen, besonders angesichts des alltäglichen Drucks und der ungleichen Dynamik, die eine Ehe mit einem berühmten Partner mit sich bringen kann.

Cherry und Ed verbindet eine besondere Liebesgeschichte, die auf ihre gemeinsame Schulzeit in Suffolk zurückgeht. Nach erneuter Annäherung 2015 in New York City gaben sie sich 2018 das Ja-Wort. Mittlerweile ist das Paar Eltern der Töchter Lyra und Jupiter. Auch abseits der beruflichen Verpflichtungen genießen Cherry und Ed gemeinsame Auszeiten, wie kürzlich bei einem romantischen Restaurantbesuch in Notting Hill, bei dem sie mit Eds Bruder Zeit verbrachten. Cherry, bekannt für ihren zurückhaltenden Stil, zeigte an diesem Abend einmal mehr, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Talent für Balance und Stilbewusstsein hat.

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025