Ashlee Simpson enthüllt: So ist Diana Ross als Großmutter

Ashlee Simpson (40) hat kürzlich Details über das Familienleben mit Diana Ross (81) als Großmutter enthüllt. Die Sängerin, die seit 2014 mit Evan Ross (36), dem Sohn der Musikikone, verheiratet ist, teilte mit E! News, wie "handfest" die 81-Jährige in ihrer Rolle als Oma sei. "Sie ist die Beste! So engagiert, und man würde das vielleicht nicht erwarten. Sie ist einfach sehr auf die Familie fokussiert", erklärte Ashlee. Die Sängerin und ihr Mann sind Eltern von Jagger Snow, 8, und Ziggy Blu, 3, und Ashlee hat zudem Sohn Bronx Mowgli, 15, aus einer früheren Ehe mit Pete Wentz (46).

Neben Einblicken in Diana Ross' hingebungsvolle Seite als Großmutter erzählte Ashlee auch von den Feiertagen mit der Schwiegerfamilie. "Die sind immer eine Party! Die Kinder haben so viele Cousins. Wir sind alle in einem Haus, spielen und niemand will je nach Hause gehen", schwärmte sie. Außerdem erwähnte sie ihre Pläne für eine Las-Vegas-Show und überlegte, sich Stücke aus Dianas berühmtem Kleiderschrank zu leihen. "Ihr Archiv ist unglaublich! Alles, was sie mir gibt, trage ich als Glücksbringer", gestand sie lachend. Ashlee sprach zudem über Dianas Einfluss: "Sie ist nicht nur eine tolle Oma, sondern auch eine inspirierende Frau, die Familie, Karriere und alles dazwischen meistert."

Ashlee pflegt auch eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Jessica Simpson (44). Die beiden verbindet eine besondere Geschwisterliebe, die Ashlee als unvergleichlich beschreibt. "Niemand kennt dich besser als deine Schwester. Selbst ohne Worte versteht man sich einfach", sagte sie. Ashlee betonte außerdem, dass sie und Jessica immer gemeinsam an Herausforderungen gewachsen seien und gelernt hätten, nach vorne zu blicken. Nach über einem Jahrzehnt Ehe mit Evan, der laut Ashlee ihr "bester Freund" ist, scheint die Familie insgesamt eine wichtige Rolle in ihrem Leben zu spielen – sei es die starke Schwesternbeziehung oder das Großfamilienleben mit Diana Ross an der Spitze.

Getty Images Ashlee Simpson, Sängerin und Schauspielerin

Neilson Barnard/Getty Images Ashlee Simpson mit ihren Kindern, ihrem Ehemann Evan und ihrer Schwiegermutter Diana Ross

Getty Images Ashlee Simpson und Evan Ross im Mai 2018