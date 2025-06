Bill Kaulitz schockt mit Bett-Anekdote über Marc Eggers

Bill Kaulitz (35) legt in der zweiten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" auf sehr persönliche Weise nach. Der Tokio-Hotel-Sänger erzählt dort detailreich von einer einschneidenden Szene aus seiner Beziehung mit Marc Eggers (38). Bei einer Dinner-Party plaudert Bill aus, dass Marc während eines gemeinsamen Abends etwas zu tief ins Glas geschaut habe und am nächsten Morgen das gesamte Bett vollgekotzt war. Bill selbst nahm die Situation erstaunlich gelassen: "Wir kuscheln so in der Kotze, ich mit meinen Haaren in der Kotze drin", schildert der Tokio Hotel-Star lachend.

Die Doku zeigt, dass Bill die Episode mit einem gewissen Galgenhumor betrachtet. Er schildert weiter, dass er sogar die Überreste an Marcs Bein eigenhändig entfernen musste. Für den Sänger seien solche Eskapaden in einer frischen Beziehung jedoch völlig normal. "Besonders in der Verliebtheitsphase geht bei mir alles klar", erklärt er mit einem Augenzwinkern. Bruder Tom Kaulitz (35) zeigte sich währenddessen wenig begeistert von Bills Offenheit und betonte, dass er diese Story lieber für sich behalten hätte. Auch der plötzliche Schlussstrich im vergangenen Herbst wird in der Staffel thematisiert.

Die einstige Beziehung zwischen Bill und Marc stand vor allem durch äußere Einflüsse wiederholt unter Druck. Während Bill in der Vergangenheit von ernüchternden Enthüllungen sprach, die sein Vertrauen in Marc erschütterten, zeigte er sich lange hoffnungsvoll, Marc sei der Richtige für ihn. Besonders schwierige Phasen hätten Gerüchte und gegenseitige Verletzungen geprägt, die schließlich zum Bruch führten. Ob Bill trotz aller Widrigkeiten in Zukunft ebenso offen von seinem Liebesleben berichten wird, bleibt abzuwarten – doch seine unkonventionelle Art wird ihm wohl weiterhin die Sympathien seiner Fans sichern.

Anzeige Anzeige

Getty / Andreas Rentz, ActionPress Bill Kaulitz und Marc Eggers

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige