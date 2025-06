Produzentin enthüllt: "Golden Girls" stritten sich backstage

Die Kult-Sitcom Golden Girls begeisterte Millionen von Zuschauern mit den Geschichten über vier ältere Damen, die als enge Freundinnen zusammenlebten. Doch fernab der Kameras herrschte zwischen zwei der Hauptdarstellerinnen alles andere als Harmonie. Wie The Hollywoodreporter berichtet, verriet Co-Produzentin Marsha Posner Williams bei einer Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum der Serie, dass die Stimmung zwischen Bea Arthur und Betty White oft frostig war. Besonders Bea soll ihre Kollegin, die die Rose Nylund spielte, oft harsch beleidigt haben. Der Grund für den Zwist: Bettys (✝99) Vorliebe, während der Aufzeichnungen aus ihrer Rolle zu fallen und direkt mit dem Live-Publikum zu sprechen. Diese Eigenart brachte Bea laut der Erzählung extrem auf die Palme.

Die berühmte Serie, die von 1985 bis 1992 lief, hätte sogar fortgesetzt werden können, doch Bea entschied sich nach sieben Staffeln strikt dagegen. Während ihre Kolleginnen, darunter auch Rue McClanahan (✝76) und Estelle Getty, für eine Verlängerung bereit gewesen wären, lehnte die Darstellerin der Dorothy dies mit den Worten "auf keinen verdammten Fall" ab. Die Anspannung zwischen den Schauspielerinnen war wohl dem gesamten Team bekannt. Auch Casting-Direktor Joel Thurm und weitere Mitarbeitende bestätigten die Spannungen und betonten, dass Beas theatralische Art und Abneigung gegen Publikumsinteraktionen eine große Rolle gespielt hätten.

Abseits der Konflikte am Set bleibt Betty vor allem für ihre charmante und humorvolle Art in Erinnerung. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte sie das Publikum mit ihrem Talent, was sie zu einer der beliebtesten Hollywood-Persönlichkeiten ihrer Zeit machte. Bea, die vor ihrer Zeit bei den "Golden Girls" in der Serie "Maude" Ruhm erlangte, war für ihre scharfsinnige, trockene Art bekannt. Es war kein Geheimnis, dass die beiden Frauen völlig unterschiedliche Temperamente hatten, was möglicherweise zu ihren Differenzen beitrug. Trotz ihrer Differenzen sorgten sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen dafür, dass "Golden Girls" bis heute als eine der besten Sitcoms überhaupt gilt.

Actionpress/ United Archives GmbH Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty in "Golden Girls"

Getty Images Betty White, Schauspielerin

Getty Images Bea Arthur im November 2005