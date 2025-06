Joe Jonas und Sophie Turner nach Rosenkrieg in NYC unterwegs

Sophie Turner (29) und Joe Jonas (35), die sich im vergangenen Jahr nach vier Jahren Ehe scheiden ließen, wurden kürzlich zusammen in New York City gesichtet. Wie in einem Video auf TikTok zu sehen ist, genossen die Game of Thrones-Berühmtheit und der Jonas Brothers-Star, die Eltern von zwei Töchtern sind, am vergangenen Wochenende gemeinsam einen Spaziergang in der Stadt. Fans spekulierten in den Kommentaren, ob es sich um eine reine Co-Parenting-Aktion handelte oder ob die beiden inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis pflegen – ihre Töchter Willa und Delphine sollen bei dem Treffen aber nicht dabei gewesen sein.

Seit ihrer Trennung, die im September letzten Jahres offiziell wurde, hat das ehemalige Paar an seinem Verhältnis gearbeitet, besonders um als Eltern ihrer gemeinsamen Kinder weiterhin gut zusammenzuarbeiten. Im Rahmen eines "On Purpose Live Tour"-Podcast-Auftritts lobte Joe Sophie erst vor wenigen Wochen mit warmen Worten: "Sie ist eine unglaubliche Mutter, und ich könnte mir keine bessere wünschen. Ich habe eine wunderschöne Co-Parenting-Beziehung, für die ich wirklich dankbar bin." Trotz der schwierigen Scheidungsphase haben sie offenbar eine gemeinsame Basis gefunden, um sich auf das Wohl ihrer beiden Töchter zu konzentrieren.

Sophie und Joe hatten 2019 nach einer dreijährigen Beziehung in Las Vegas geheiratet. Im Juli 2020 kam dann ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt und im Juli zwei Jahre später wurde ihre zweite Tochter geboren. Ihre Ehe galt lange als liebevoll und stabil, bevor es plötzlich zur Trennung kam. Ob ihre jüngste Begegnung den Beginn einer neuen Phase in ihrer Beziehung markiert oder rein pragmatisch für ihre Kinder war, bleibt unklar.

Getty Images / Frazer Harrison Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Instagram / joejonas Joe Jonas, Musiker

ActionPress Joe Jonas mit seinen Töchtern im Oktober 2023