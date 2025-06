Heather und Tarek El Moussa kaufen Traumhaus der Superlative

Heather (37) El Moussa und Tarek El Moussa (43) haben große Neuigkeiten: Das Paar hat ein neues Haus gekauft und ist bereit, es in sein persönliches Traumdomizil zu verwandeln. In einem gemeinsamen Instagram-Post vom 19. Juni teilten die beiden Reality-TV-Stars mit, dass sie ihr neues Zuhause beziehen werden und planen, den Prozess der Transformation für ihre Fans zu dokumentieren. In einem kurzen Video sah man die beiden beim Erkunden der modernen, noch leeren Immobilie. Heather zeigte sich mit verschiedenen Farbmustern, während sie und Tarek voller Vorfreude ihr neues Kapitel feierten.

Dieses aufregende Vorhaben kommt genau passend zu Heathers neuem Projekt: Sie hat eine Zusammenarbeit mit SHEIN für eine Homeware-Kollektion gestartet, die auf neutralen Farbtönen basiert und von Luxusdesign inspiriert ist. Gegenüber People erklärte Heather, sie wolle stilvolles Design erschwinglich machen. Der Umzug ins neue Zuhause erfüllt aber auch einen langgehegten Wunsch der Familie: mehr Platz und ein Grundstück mit Garten. Schon 2024 hatte Heather verraten, dass ihr bisheriges Strandhaus allmählich zu klein geworden sei.

Die El Moussas, die seit 2021 verheiratet sind, scheinen ihr gemeinsames Leben perfekt auszubalancieren. Mit ihrem Sohn Trista, geboren 2023, sowie Taylor und Brayden, Tareks Kindern aus der Ehe mit Christina Haack (41), wird das neue Haus sicherlich bald mit Leben gefüllt sein. Tarek, bekannt aus der Sendung "Flip or Flop", und Heather, Star der Serie "Selling Sunset", sind beide erfahrene Profis in Sachen Immobilien und Inneneinrichtung. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sie ihre Design-Visionen in ihr neues Zuhause einbringen werden.

Getty Images Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae im Oktober 2024

Getty Images Heather Rae El Moussa, "Selling Sunset"-Star

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae El Moussa, Tarek El Moussa und seine Kids