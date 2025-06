Nach 14 Ehejahren: Dermot Mulroney reicht die Scheidung ein

Dermot Mulroney (61) hat nach 14 Jahren Ehe die Scheidung von seiner Frau Prima Apollinaare eingereicht. Der Schauspieler bat dabei in den Trennungsdokumenten um eine besondere Regelung der finanziellen Unterstützung. Laut TMZ fordert Dermot nicht nur Unterhalt von Prima, sondern möchte gleichzeitig verhindern, dass sie Anspruch auf Unterstützung von ihm erhebt. Das ehemalige Paar, das zwei gemeinsame minderjährige Kinder hat, steht nun vor Verhandlungen über das Sorgerecht und mögliche Unterhaltszahlungen.

Interessanterweise sind Dermot und Prima noch unter derselben Adresse in Sherman Oaks aufgeführt, was die Frage aufwirft, ob sie trotz der Trennung weiterhin zusammenleben oder ob es sich dabei lediglich um eine gemeinsame Postadresse handelt. Die genauen Gründe für das Ende der Ehe wurden bisher nicht bekanntgegeben, ebenso wenig wie mögliche Details zu den bevorstehenden Verhandlungen. Mit ihrer Scheidung enden 14 Jahre gemeinsamen Lebens, in deren Mittelpunkt auch ihre beiden Kinder standen.

Dermot Mulroney ist bekannt aus Filmen wie "Die Hochzeit meines besten Freundes" oder "Investigating Sex". Die Trennung von Prima Apollinaare ist nicht Dermots erste Scheidung: Vor dieser Ehe war er mit der Schauspielerin Catherine Keener verheiratet, mit der er ebenfalls ein Kind hat. Ob sich Dermot und Prima künftig noch einvernehmlich verständigen können, bleibt abzuwarten.

Getty Images Dermot Mulroney und Prima Apollinaare, 2022

Getty Images Prima Apollinaare und Dermot Mulroney, 2020

Getty Images Dermot Mulroney in New York 2020

