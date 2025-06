Twenty4tim möchte seine Sexualität nicht genau definieren

Twenty4tim (24), der Social-Media-Star mit großer Reichweite, hat kürzlich in seinem Podcast "Keine echten Männer" über seine Sexualität gesprochen. Dabei erzählte der Influencer offen, dass er sowohl romantische Beziehungen mit Männern als auch mit Frauen gehabt habe. Trotzdem wolle er sich selbst und seine Sexualität nicht durch Begriffe wie "schwul" oder "bi" etikettieren. "Ich habe mir selbst noch nie einen dieser Begriffe zugeschrieben", erklärte er und betonte, dass er sich keinem bestimmten Label zuordnen möchte. "Ich sage lieber, dass ich was mit Frauen und auch mit Männern habe", so Tim.

Mit dieser Einstellung stößt er besonders bei seiner Podcast-Kollegin Jolina Mennen (32) auf Zustimmung. Sie lobte, dass Tims Sichtweise sehr gut zur Generation Z passe. In der heutigen Zeit, in der Vielfalt und individuelle Freiheit stetig an Bedeutung gewinnen, wirkt die Haltung des Influencers in den Augen vieler erfrischend und mutig. Seine Aussage zeigt, dass er Wert darauf legt, die gängigen Klischees und Schubladen zu vermeiden. "Ich selbst würde nicht sagen, dass ich schwul bin", ließ Tim weiter durchblicken und machte damit deutlich, dass er sich bewusst gegen gesellschaftliche Erwartungen und Zuschreibungen stellt.

Twenty4tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe in der Social-Media-Welt entwickelt und auch als Sänger und Reality-TV-Star einen Namen gemacht. Abseits seines beruflichen Erfolgs gibt er sich seinen Millionen Fans gegenüber immer wieder authentisch und nahbar. Seine offene Art, Themen wie Liebe und Sexualität anzusprechen, macht ihn zu einem Vorbild für viele, die ähnliche Fragen oder Unsicherheiten in ihrem eigenen Leben erleben. Auf seinen verschiedenen Plattformen ist Tim, der inzwischen gerne in schrillen Outfits und bunt gefärbten Haaren auftritt, regelmäßig auch ein Sprachrohr für Diversität und Individualität.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Content Creator

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024