Orlando Bloom besucht seine Tochter bei Katy in Australien

Orlando Bloom (48) wurde am vergangenen Sonntag, den 22. Juni, in Perth, Australien, gesichtet, wo er gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter Daisy Dove unterwegs war. Der Schauspieler trug seine Tochter auf den Schultern, die fröhlich mit einem blumenförmigen Ballon spielte. Katy Perry (40) befand sich an diesem Tag in Perth wegen ihrer "Lifetimes"-Tour, bei der sie in der RAC Arena auftrat. Während die Sängerin mit ihren ausverkauften Konzerten beschäftigt war, nahm sich Orlando Zeit, um die Stadt mit Daisy zu erkunden. Fotos des Vater-Tochter-Duos veröffentlichte unter anderem Daily Mail. Trotz Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise scheinen Orlando und Katy weiterhin gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen.

Gerüchte über eine mögliche Krise im Liebesleben des Paares hatten in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen. Ein Insider hatte berichtet, dass die beiden immer mehr Zeit getrennt verbringen und sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln würden. Obwohl Orlando und Katy bereits 2019 ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, wurde nie ein Hochzeitsdatum festgelegt. Während Katy beruflich stark eingebunden ist und auf Tournee durch Australien reist, nutzte Orlando kürzlich die Gelegenheit, um mit seinem Hund Biggie Smalls in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" aufzutreten. Mit einem Augenzwinkern bezeichnete er seinen Hund dabei als "emotionales Unterstützungstier", was von einigen als Hinweis auf seine aktuellen Gefühle wahrgenommen wurde.

Ein Grund für erhöhte Spannungen in der Ehe soll laut Insidern Katys Weltraumflug im April sein. "Er sagte ihr, das Ganze hätte lächerlich ausgesehen. Er meinte, es sei zum Fremdschämen gewesen. Peinlich. Das war mitten in einem Streit und hat ihre Gefühle verletzt", plauderte die Quelle gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Blue Origin / Mega Blue-Origin-Teilnehmerin Katy Perry