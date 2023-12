Influencerin Mimoza setzt ihren Babybauch glamourös in Szene

Mimoza strahlt förmlich! Die Schweizerin ist mit ihren 311.000 Instagram-Followern definitiv keine Unbekannte: Vor allem mit ihren stylishen Outfits und ihren Beauty-Tipps machte sie sich einen Namen als Influencerin. Doch nicht nur damit begeistert sie ihre Fans, sondern auch mit ihren gelegentlichen Einblicken in ihren Familienalltag. So begeistert sie oft mit Beiträgen von ihrer Tochter Aija Jolie, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Ende 2022 auf der Welt begrüßt hatte. Ende November überraschte sie mit der Neuigkeit, erneut ein Baby zu erwarten – nun teilt Mimoza glamouröse Babybauchbilder!

Auf Instagram postet die Beauty eine Reihe von Bildern, die sie in einem besonders auffälligen Look zeigen: Sie posiert in einem schwarz-goldenen Kleid, dessen Pailletten wie eine Schlangenhaut funkeln. Dadurch, dass die Robe an ihrem Bauch eng sitzt, kommt ihr Babybauch besonders gut zur Geltung. Vor allem der Blick von der Seite gibt Aufschluss darüber, dass sich die Influencerin vermutlich im zweiten Trimester befindet.

Die große Neuigkeit gab sie mit einem Video auf ihrem Account bekannt: In dem Clip ist zu sehen, wie eine herzförmige Torte auf einen Tisch geschoben wird. Auf dieser steht in schwarzer Schrift: "Das Baby 2024 kommt." Spätestens als Ultraschallbilder daneben gelegt werden, ist klar, dass Mimoza erneut Nachwuchs bekommt. "Jetzt ist es raus! Ich bin wieder schwanger und kann glücklicher nicht sein", verkündet sie unter ihrem Post.

Instagram / mimoza Mimoza mit ihrem Mann und ihrer Tochter

Instagram / mimoza Mimoza, Influencerin

Instagram / mimoza Mimoza verkündet ihre Schwangerschaft, November 2023

