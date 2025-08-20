Enges Band: So viel bedeutet Stiefmama Emily Princess Andre

Princess Andre (18), die Tochter von Katie Price (47) und Peter Andre (52), hat ein bemerkenswert enges Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Emily MacDonagh aufgebaut. Seit Emily in das Leben der Familie trat, bietet sie Princess ein stabiles und liebevolles Zuhause. Die junge Influencerin, die kürzlich in ihrer Doku-Serie "The Princess Diaries" Einblicke in ihren Alltag gab, betonte, wie oft sie sich für Rat an Emily wendet – besonders in Liebesdingen. "Emily gibt die besten Ratschläge. Wenn ich jemals in einer Situation bin, über die ich nicht mit meinem Vater sprechen möchte, rede ich mit Emily darüber", schwärmte sie in der Sendung.

Auch ein Insider sprach mit The Sun über das besondere Verhältnis, das Princess und ihre Stiefmutter verbindet – und auch die Schwierigkeiten, die diese enge Beziehung mit sich bringt: "Emily gibt Princess Stabilität und sehr viel Liebe, aber Princess weiß, dass sie Emily nie öffentlich loben oder Geschichten über ihr Leben zu Hause mit Katie teilen kann. Und das ist sehr schwer, wenn man jemanden so sehr liebt. Princess fühlt sich wahrscheinlich gedrängt, sich zurückzuhalten." Das erste Mal traf Princess Emily mit gerade einmal drei Jahren – doch je älter die Content Creatorin wird, desto enger wird auch ihr Verhältnis zu ihrer Stiefmutter. "Emily war so jung, als sie Stiefmutter für Princess wurde, und je älter Princess wird, desto mehr Respekt und Bewunderung hat sie für sie", erklärte die Quelle.

Zuvor hatte Princess auch offen über ihre schwierige Kindheit bei ihrer Mutter gesprochen. In der ersten Folge ihrer Realityshow erzählte die Influencerin: "Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt. Ich hatte schon in jungen Jahren so viel auf dem Teller und Dinge im Hinterkopf." Sie berichtete, dass sie nach der Trennung ihrer Mutter von Kieran Hayler (38) viele belastende Situationen miterlebt hatte. Heute arbeitet sie mit einer Beraterin, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, und betonte, dass ihr Verhältnis zu ihrer Mutter mittlerweile enger sei als je zuvor. "Jetzt reden wir viel und sie ist meine beste Freundin geworden", schwärmte Princess in der Show. Besonders viel bedeutet habe ihr, dass Katie offen ihre Fehler eingeräumt und sich bei ihrer Tochter entschuldigt habe.

IMAGO / Avalon.red Emily und Princess Andre, 2024

IMAGO / ZUMA Press Wire Princess Andre, Tochter von Peter Andre und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023