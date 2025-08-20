Nach Trennung: Laura Maria Rypa feiert Geburtstag von Hund

Laura Maria Rypa (29) hat nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33) einen neuen Fokus gefunden: ihren geliebten Vierbeiner. Am Sonntag verkündete die Influencerin das Liebes-Aus mit dem Sänger, doch anstatt in Trauer zu versinken, widmet sie sich heute einem freudigen Anlass – dem Geburtstag ihres Hundes. "Herzlichen Glückwunsch an meinen großen Jungen", schreibt sie zu einer Reihe von Bildern auf Instagram, die die beiden beim Herumtollen auf einer Wiese zeigen. Auf den Fotos wirkt Laura gelöst und voller Lebensfreude.

Wie schwer das Ende ihrer Beziehung ist, lässt sich nur erahnen, doch Laura scheint bemüht, ihren Alltag so gut wie möglich fortzuführen. Ihre Fans zeigen sich in den sozialen Medien begeistert von den süßen Schnappschüssen und senden ihr Unterstützung und Zuspruch. "Laura, du bist eine wunderbare Frau und Mama", schreibt eine Person, während eine andere kommentiert: "Hunde sind was ganz Besonderes, geben einem immer Kraft, sind immer an deiner Seite."

Nach der Trennung von Pietro hatte sich Laura zunächst eine kurze Auszeit genommen, bevor sie sich wieder in ihren sozialen Netzwerken meldete. Obgleich die Situation für sie schwierig ist, machte die Social-Media-Ikone klar, dass sie versucht, sich nicht komplett zurückzuziehen und im Alltag stark zu bleiben: "Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit. Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025