Entwarnung: So steht es um Samira Yavuz' Brustimplantate

Samira Yavuz (31) kann ihre Fans beruhigen. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich geäußert hatte, sich Gedanken wegen ihrer Brustimplantate zu machen, holte sie medizinischen Rat ein. Nach der Untersuchung steht nun fest: Sie muss sich keine Sorgen machen. "Es ist nichts, Gott sei Dank. Es ist nichts kaputt, das Implantat sieht super aus. Ich habe auch genügend Haut darüber, auch an der Stelle, wo es sich eben nicht so anfühlt", erzählt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Für ihre Fans im Netz lässt Samira außerdem keinen Zweifel daran, dass sie ihrem Arzt vollstes Vertrauen schenkt. Selbst wenn etwas mit ihrem Implantat gewesen wäre, würde sie nur ihm wegen einer Brustoperation vertrauen. "So oder so würde ich mir meine Brüste nie woanders machen lassen. Dr. Winterberg ist der Beste", schwärmt sie. Die Entwarnung bringt dennoch spürbare Erleichterung – denn nun kann sich die einstige Sommerhaus-Gewinnerin ganz ohne Sorgen auf ihren bevorstehenden Urlaub freuen.

Noch vor wenigen Tagen wirkte die 31-Jährige allerdings sichtlich besorgt. In ihrem Podcast "Main Character Mode" sprach sie offen darüber, dass sie ein merkwürdiges Gefühl wegen ihrer Implantate habe. "Es fühlt sich ganz dünn an, als könnte ich über meinem Nippel direkt mein Implantat anfassen", offenbarte Samira. Sie entschied sich daher, einen Ultraschall durchführen zu lassen. Gleichzeitig betonte die Influencerin jedoch, nicht in Panik verfallen zu wollen, sondern zunächst eine fachliche Einschätzung einzuholen.

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit