Vor Malik: Rebecca Ries war bereits zuvor zweimal schwanger

Rebecca Ries hat in der Vox-Show "Wo die Liebe hinfällt" ein emotionales Geständnis gemacht. Die TV-Bekanntheit offenbarte, dass sie vor der Geburt ihres Sohnes bereits zweimal schwanger war. "Einmal war ich 18 Jahre alt, mitten in der Ausbildung und mit meinem ersten Freund zusammen", erklärte sie in der Sendung. Damals seien die finanziellen Mittel nicht vorhanden gewesen, weshalb die Entscheidung, die Schwangerschaft zu beenden, für beide klar gewesen sei. Die zweite Schwangerschaft im Jahr 2017 verlief hingegen tragisch: Eine Zyste, die den Embryo mit einschloss, machte eine Operation unumgänglich.

Besonders die Umstände der zweiten Schwangerschaft rührten viele Zuschauer. Rebecca erzählte, dass sie damals fest entschlossen war, das Kind zu bekommen, trotz eines schwierigen Verhältnisses zu ihrem damaligen Partner. Dieser hatte sie unter Druck gesetzt und mit Drohungen eingeschüchtert. Nach einem schweren Motorradunfall habe er sich stark verändert – und sie schließlich sowohl psychisch als auch physisch bedroht. "Er hat immer gesagt, dass er mir das Kind aus dem Bauch schlagen würde", sagte die Social-Media-Bekanntheit. Die dadurch entstandene hohe Belastung könnte die Entstehung der Zyste begünstigt haben. Trotz dieser Erlebnisse versucht Rebecca, nach vorne zu blicken, und zeigt sich heute als stolze Mutter ihres mittlerweile vier Monate alten Sohnes.

Rebecca hat durch die Geburt von Malik neues Glück gefunden und betont, wie sehr sie dieses Geschenk zu schätzen weiß. Ihr offener Umgang mit der Vergangenheit zeigt, dass sie eine starke Persönlichkeit ist, die sich trotz traumatischer Erfahrungen nicht unterkriegen lässt. Kurz nach der Geburt von Malik trennte sie sich zwar von dessen Vater Göktug Göker, doch bereut sie diese Beziehung nicht – schließlich sei ihr kleiner Sohn das größte Glück in ihrem Leben. "Malik ist das Schönste, was mir passiert ist, und egal, was in der Zukunft passiert – ich werde Gök für immer dankbar sein", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, 2025

