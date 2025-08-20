Lena Gercke ist überglücklich: Sie haben ein Haus gefunden

Lena Gercke (37) hat endlich ihr Traumhaus gefunden! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin und ihr Partner Dustin Schöne (40) sind nach langer und scheinbar erfolgloser Suche nun fündig geworden. Die erfreuliche Nachricht teilte das Model mit seinen Fans in seiner Instagram-Story. Auf die Frage, wie es mit der Haussuche läuft, antwortete Lena begeistert: "OMG. Ganz vergessen, zu erzählen! Das Ding ist durch." Dazu veröffentlichte sie ein Foto eines offiziellen Dokuments, auf dem jedoch nur das Wort "Verhandelt" zu erkennen war.

Bereits seit geraumer Zeit waren Lena und Dustin auf der Suche nach dem perfekten Zuhause, das ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Trotz zahlreicher Besichtigungen und Gespräche mit Immobilienmaklern ließ das Happy End lange auf sich warten – bis jetzt! Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, kann sich nun auf den neuen Lebensabschnitt im Eigenheim freuen. Besonders die Fans des Models zeigen sich in den sozialen Medien begeistert und überhäufen sie mit Glückwünschen und positiven Kommentaren.

Beruflich hat Lena ebenfalls spannende Projekte in der Pipeline. Aktuell begeistert sie nicht nur auf Social Media, sondern auch im Fernsehen. Als Gast-Investorin in der beliebten Show Die Höhle der Löwen ergänzt sie das bestehende Team um ein weiteres prominentes Gesicht. Die Möglichkeit, in der Sendung mitzuwirken, bezeichnete sie bereits als große Ehre.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model