"Prominent getrennt": Jonny Jaspers wollte nicht teilnehmen

Jonny Jaspers (32) ist aktuell gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Laura Peuker (25) bei Prominent getrennt zu sehen. Die beiden TV-Persönlichkeiten sorgen insbesondere durch ihre Auseinandersetzungen und Fremdgehgeschichten für jede Menge Gesprächsstoff. Wie Jonny jetzt im "Blitzlichgewitter"-Podcast offenbart, war das allerdings gar nicht sein Plan – er wollte anfangs nämlich nicht an dem Format teilnehmen. "Ich wollte nicht zu 'Prominent getrennt'. [...] Soll ich mir darauf einen wich*en, dass ich das beste Ex-Paar des Jahres bin, wenn ich meine Ex-Freundin noch liebe und ich sie gerne zurückmöchte?", erklärt die Ex on the Beach-Bekanntheit. Für ihn habe dies keinen "Mehrwert", da er alles, was er vor Ort getan hat, auch abseits der Kameras hätte klären können.

Trotz seiner anfänglichen Bedenken entschied sich Jonny schließlich doch, an der Show teilzunehmen. Seine Entscheidung erklärt er mit einem alten Sprichwort: "Liebe macht blind. Zu viel Liebe macht blind in Bezug auf die Beziehung, [...] in Bezug darauf, Entscheidungen zu treffen." Letztendlich hatte die Teilnahme des Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten nur einen Grund: Es ging ihm einzig und allein um ein Liebes-Comeback mit Laura. "Das Einzige, was ich verfolgt habe, und das habe ich auch mehr als einmal in der Show gesagt, ist, sie zurückzugewinnen. Und das habe ich versucht", betont er.

Aus Jonnys Plan, seine Ex-Freundin zurückzuerobern, wurde allerdings nichts. Die zwei TV-Stars lieferten sich heftige Auseinandersetzungen – nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch danach. Erst im vergangenen Monat veröffentlichte Laura private Chats ihres ehemaligen Partners, die dessen Untreue belegen sollten. Daraufhin drohte der ehemalige Temptation Island-Verführer mit rechtlichen Schritten und äußerte sich offen über ihre Beziehung: Er behauptete, die beiden seien damals als Paar zu "Ex on the Beach" gegangen. Wenig später ruderte Jonny aber zurück und suchte die Versöhnung mit der Turnerin. "Ich möchte nicht, dass sie leidet, weint oder Schmerz empfindet. [...] Deshalb biete ich ein klärendes Gespräch an. Wann sie bereit ist", betonte er in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

Anzeige