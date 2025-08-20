Austin Butler erklärt skurrilen Tanz bei Bad-Bunny-Konzert

Ein Video von Schauspieler Austin Butler (34) sorgte vor kurzem in den sozialen Medien für Aufsehen. Es zeigt den "Elvis"-Darsteller auf der Bühne bei einem Konzert von Superstar Bad Bunny (31) in Puerto Rico. Mit leicht schwingenden Hüften und verschränkten Armen wirkte Austin seltsam zurückhaltend, während er inmitten der Menge stand. Fans spekulierten: War er nervös, schlecht gelaunt oder einfach nur schüchtern? In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" klärte der 34-Jährige nun selbst auf – und die Geschichte hinter dem Moment ist so skurril wie unterhaltsam.

Wie der Schauspieler erzählte, war er eingeladen, Bad Bunnys beeindruckende "No Me Quiero Ir De Aquí"-Show zu besuchen. Die beiden hatten am Nachmittag gemeinsam zu Mittag gegessen, doch der Hollywood-Star hatte keine Vorstellung davon, wie groß das Event tatsächlich sein würde. Kurz vor dem Konzert nahm er ein sogenanntes Edible – ein Cannabis-haltiges Lebensmittel – ein, in der Annahme, er würde einfach irgendwo im Publikum stehen. Doch stattdessen fand er sich plötzlich auf der Nebenbühne wieder, direkt neben Bad Bunny und inmitten von tausenden Fans, während die Wirkung des Edibles einsetzte. Für jemanden wie Austin, der eigenen Aussagen zufolge nur ungern im Mittelpunkt steht, eine besondere Herausforderung.

Der Schauspieler schilderte mit Humor, wie er innerlich zwischen Euphorie und Unsicherheit schwankte. Während er einerseits stolz auf seinen Freund und dessen beachtlichen Erfolg war, versuchte er andererseits, nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Ergebnis: ein zurückhaltendes, fast steifes Tanzen. Mit einem Schmunzeln erklärte Austin: "Jedes Mal, wenn ich die Arme öffnete, fühlte es sich an, als würde ich alle Blicke auf mich ziehen." Trotz der peinlichen Situation blickt der muskulöse Schauspieler gelassen zurück und nahm den Vorfall, der viral ging, mit einer großen Portion Humor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler