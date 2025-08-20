Laura und Pietro Lombardi waren kürzlich als Paar unterwegs

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben sich überraschend getrennt: Vor wenigen Tagen machte die Social-Media-Persönlichkeit das Liebes-Aus mit dem Sänger offiziell, nachdem die Beziehung offenbar schon länger kriselte. Besonders brisant: Nur zwei Wochen vorher präsentierten sich Laura und Pietro noch strahlend auf der Premiere von Lorenz Büffel (46) und Emily Giertens neuer Sendung "Die Büffels" in Köln. Wie ein Schnappschuss von Promiflash beweist, wirkten sie dort wie das perfekte, glückliche Paar – lachend, Arm in Arm, scheinbar unzertrennlich. Dass nur wenige Tage später das Liebes-Aus verkündet wurde, lässt Fans spekulieren: Was geschah schon während dieses Auftritts hinter den Kulissen, wovon niemand ahnte?

Laura und Pietro kamen gemeinsam zur Veranstaltung und verließen sie ebenfalls als Paar, wie Beobachter berichten. Auf den ersten Blick ließ ihr Auftritt keinerlei Trennungsabsichten erkennen. Doch es scheint, als habe es zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund bereits ordentlich gekriselt. Insider munkeln, dass die Unstimmigkeiten über einen längeren Zeitraum hinweg so groß wurden, dass das einstige Traumpaar keine Zukunft mehr für die Beziehung sah. Weder Laura noch Pietro haben bislang Details über die konkreten Gründe ihrer Trennung bekanntgegeben.

Pietro, der bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) hatte, ist bekannt für sein turbulentes Liebesleben, das die Schlagzeilen immer wieder beherrscht. Die Partnerschaft mit Laura stand besonders im Fokus, nachdem sie gemeinsam Eltern wurden. Wie die beiden nun die elterlichen Pflichten teilen oder ob sie künftig gar völlig getrennte Wege gehen, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Klar ist: Die Fans werden jeden Schritt verfolgen, während Laura und Pietro ihr Leben neu sortieren.

Promiflash / Shannon Lang Lorenz Büffel, Emily Gierten, Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Premiere von "Die Büffels"

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025