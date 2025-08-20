Influencerin ClaudeBeauty einen Monat nach Hochzeit getrennt

Es ist das Thema, das die Social-Media-Welt zurzeit bewegt: ClaudeBeauty, die erst Mitte Juli mit ihrem Partner Emmanuel vor den Traualtar getreten war, hat sich getrennt. Nach vielen Spekulationen äußert sich die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story zu dem traurigen Thema. "Manchmal verläuft das Leben anders, als wir es uns erträumt haben. Ich habe die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen: unsere Ehe zu beenden", schreibt sie in einem langen Statement. Zu den Gründen hinter diesem Entschluss verrät die Netzbekanntheit nicht viel. Sie betont jedoch, dass sie gespürt habe, "mehr vom Leben" zu wollen.

Die Influencerin berichtet, dass bereits während der Vorbereitungen zur Hochzeit viele Dinge schiefgelaufen seien. Rückblickend denkt sie, dass diese Ereignisse vielleicht Zeichen gewesen sein könnten. Claude schreibt: "Vielleicht hat Gott versucht, mich aufzuhalten." Dennoch habe sie sich dazu entschlossen, durchzukämpfen – bis sie realisierte, dass all die Mühen nicht genug seien, um sich selbst treu bleiben zu können. Dass die schnelle Trennung für Aufsehen im Netz sorgen wird, sei ihr bewusst. "Ich weiß, dass viele geschockt sind, dass manche darüber reden oder vielleicht sogar lachen werden. Aber das nehme ich bewusst in Kauf – für mein eigenes Wohlbefinden", beteuerte Claude.

Auf Social Media hatte Claude ihre anstehende Traumhochzeit seit Monaten begleitet. Sie zeigte sich unter anderem beim Shopping für ihr Hochzeitskleid, doch schon dabei ging etwas schief. "Beim Kauf meiner Hochzeitskleider wurde ich von einer deutschen Agentur gescamt", klagte sie im Netz. Die Kleider habe sie sich im Kosovo designen lassen, doch die Agentur sorgte dafür, dass die Outfits nie ihren Weg zu ihr fanden. Nach diesem Schreck suchte sich die Unternehmerin neue Kleider aus, die sie schließlich zu den Feierlichkeiten trug.

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty, Social-Media-Star

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty, Influencerin

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty, September 2024

