Verdächtiges Top: Sind Aleks Petrovic und Vanessa getrennt?

Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu stellen ihre Beziehung in der kommenden Staffel von Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, daher sind die Realitystars verpflichtet, vor der Ausstrahlung keine Details über ihren Beziehungsstatus preiszugeben. Dennoch heizte ein besonderes Kleidungsstück von Vanessa kürzlich die Gerüchteküche an: In einer Instagram-Story trug sie ein weißes Top mit der Aufschrift "Mein Ex ist mein größter Fan". Viele Fans fragen sich nun: War das ein klarer Hinweis auf eine Trennung?

Im Netz brodelt es. "Dachte mir schon, warum sie schon seit Wochen in Deutschland herumeiert, während er in Dubai war?", fragt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Sie sieht schon sehr verletzt aus und generell glaube ich persönlich nicht, dass sie ein Mensch ist, um so etwas als Promo zu nehmen." Andere User vermuten jedoch taktisches Kalkül hinter der Aktion: Für sie handelt es sich um eine PR-Strategie, um die bevorstehende Sendung zu bewerben. "Lasst euch nicht veräppeln. Die beiden sind zusammen, das ist alles nur Show", lautet eine Stimme.

Es ist jedoch nicht nur Vanessas Outfit, das die Fans rätseln lässt. Wenige Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten zeigte sich die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin deutlich verändert auf Social Media. Ein neugieriger Follower fragte nach, ob sie stark abgenommen habe – was Vanessa bestätigte: "Ja, ich habe stressbedingt leider viel an Gewicht verloren." Gleichzeitig appellierte sie an ihre Community, auf Bodyshaming zu verzichten: "Ein kleiner Reminder: Ihr kennt nie die Hintergründe, also seid bitte mit solchen Äußerungen vorsichtig. Auch Personen des öffentlichen Lebens können zu- und abnehmen."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

