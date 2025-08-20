So süß verabschiedet sich Sarah Engels Tochter von Schnuller

Schnuller-Alarm bei Sarah Engels (32) und ihrer kleinen Tochter Solea Liana Engels (3)! Die Sängerin teilte kürzlich einen besonders süßen Moment mit ihrer Community auf Instagram. Im Disneyland Hongkong verabschiedete sich Solea auf beeindruckende Weise von ihrem geliebten Schnuller, den sie zärtlich "Cucu" nennt. Auf einem Video sieht man, wie die Dreijährige ihren Nuckel an eine Schnur eines Micky-Maus-Ballons knotet, bevor sie ihn mutig in die Lüfte steigen lässt. "Ich brauche meinen Cucu nicht mehr – ich bin jetzt ein großes Mädchen!", verkündete Solea stolz.

Für die 32-Jährige war es wichtig, dass ihre Tochter diesen Schritt ganz allein und ohne Druck entscheidet. Bereits im letzten Jahr hatte Solea sich von ihrem Schnuller getrennt, jedoch brachte ein Unfall sie dazu, Trost bei ihrem "Cucu" zu suchen. Sarah wollte ihr diesen Trost nicht verwehren. Doch jetzt war der richtige Moment gekommen, und Solea hat seitdem kein einziges Mal nach ihrem Schnuller gefragt. "Auch wenn die Abende manchmal ein bisschen länger waren und sie mehr Nähe gebraucht hat, hat sie ihre Entscheidung durchgezogen", erklärte die stolze Mutter über die emotionale Entwicklung ihrer Tochter.

Das Ritual im Disneyland wird Sarah und ihrer Familie wohl für immer in Erinnerung bleiben. Mit ihrem Ehemann Julian (32) und ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (33) teilt Sarah Engels zwei Kinder: Solea und den zehnjährigen Alessio. Die Ex-DSDS-Finalistin hatte bereits mehrfach betont, wie wichtig ihr die Erziehung im eigenen Tempo ist. Im Promiflash-Interview verriet sie, ob sie ihren Kindern einen Instagram-Account erlauben würde. "Irgendwann, wenn die alt genug sind, kommt man nicht drum rum", äußerte sich Sarah skeptisch.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kids Solea und Alessio, Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea, August 2025

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels