33 Jahre nach Skandal: Wie geht es Milli-Vanilli-Fab heute?

Er steht Rede und Antwort. In den Achtzigern wurden Fabrice Morvan (57) und Robert Pilatus (✝32) weltweit unter dem Pseudonym Milli Vanilli bekannt. Ins Leben gerufen wurde das R&B-Duo von dem Musikproduzenten Frank Farian. 1990 endete der Mega-Erfolg der beiden: Es kam heraus, dass sie ihre Songs nie selbst gesungen haben. Inzwischen ist der Musikskandal 33 Jahre her. Gegenüber Promiflash verrät Fab nun, was sich seither bei ihm getan hat!

Auf der "Girl You Know It's True"-Premiere in Berlin lässt der 57-Jährige mit Promiflash seine Zeit als Teil von Milli Vanilli Revue passieren. "Es ist ein Mix. Im Leben geht es darum, zu lernen. Und ich habe versagt, ich habe gelernt, ich habe mich neu erfunden und bin heute hier", macht der französische Tänzer deutlich. Er schätze es sehr, mit den Leuten im Publikum sitzen zu dürfen und sich mit ihnen den Film anzusehen.

Auch privat läuft es für Fab offenbar wie am Schnürchen: Er habe sein Glück gefunden – und dafür sei der Tänzer mehr als dankbar. "Ich habe jetzt vier Kinder und eine wunderbare Partnerin und ich bin glücklich über das Leben", gibt er im exklusiven Interview preis. Da er seine Familie strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, ist über diese allerdings kaum etwas bekannt.

DENIZ/ Action Press Rob Pilatus und Fabrice Morvan von Milli Vanilli

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Fabrice Morvan

Getty Images Fabrice Morvan im Dezember 2023

