Nach Playback-Skandal: Milli-Vanilli-Star kann doch singen!

Fabrice Morvan (57) überrascht mit seiner Stimme! Der Franzose war Ende der Achtzigerjahre als Teil von Milli Vanilli bekannt geworden. Mit seinem Kollegen Robert Pilatus (✝32) hatte er zahlreiche Hits feiern dürfen – weltberühmt ist nach wie vor der Song "Girl You Know It’s True". Doch später kam heraus: Das Duo sang seine Lieder nie selbst! Über 30 Jahre ist der Skandal jetzt her. Und jetzt beweist Fabrice überraschend: Er kann doch singen!

Der Nachwuchsmusiker Louis Philippson teilt auf seinem Instagram-Profil zuletzt ein Video, das ihn gemeinsam mit dem 57-Jährigen zeigt. Während der TOGGO-Moderator in die Tasten des Pianos haut, erhebt Fabrice seine Stimme – und trällert engelsgleich "Girl You Know It’s True"! Die Fans in den Kommentaren sind begeistert: "Ich hab überall Gänsehaut!", schreibt ein User.

Der Playback-Skandal sorgte damals für eine Menge Schlagzeilen. Ab Ende Dezember wird die Geschichte erneut erzählt – und zwar in einem deutschen Film mit Stars wie Matthias Schweighöfer (42) und Tijan Njie (31). Elan Ben Ali wird in "Girl You Know It's True" Fabrice darstellen.

DENIZ/ Action Press Rob Pilatus und Fabrice Morvan von Milli Vanilli

Getty Images Milli-Vanilli-Star Fabrice Morvan

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

