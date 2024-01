Frau von Milli-Vanilli-Star Fab Morvan reicht Scheidung ein!

Jetzt ist es endgültig aus. Fabrice Morvan (57) war in den 80er-Jahren als Teil des Duos Milli Vanilli weltberühmt geworden. Kim Marlowe fungierte in der Vergangenheit offenbar nicht nur die Managerin an der Seite des Sängers, sondern auch als seine Ehefrau! Ihre Liebe scheint jedoch bereits ein Ende gefunden zu haben, denn der Musiker ist mittlerweile glücklich mit einer anderen Partnerin an seiner Seite und hat vier Kinder. Nun reicht Kim die Scheidung von Fab ein!

Wie Dokumente, die TMZ vorliegen, beweisen, möchte sich Kim nun auch rechtlich von Fab lossagen. Die Filmproduzentin, die auch an der Verfilmung des musikalischen Aufstiegs ihres Ex-Partners "Girl you know it's true" mitgewirkt hat, hat die Scheidungspapiere eingereicht. Bisher war nicht einmal bekannt, dass die beiden überhaupt verheiratet sind.

Auf der Premiere des Films plauderte Fab erst vor wenigen Wochen mit Promiflash darüber, wie glücklich er mit seiner aktuellen Freundin Tessa van der Steen ist. "Ich bin so dankbar. Ich habe jetzt vier Kinder und eine liebevolle Partnerin und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben", schwärmte er.

Getty Images Fabrice Morvan im Dezember 2023

