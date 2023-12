Eigenes Biopic: So ist es für Milli-Vanilli-Star Fab Morvan!

Fabrice Morvans (57) Geschichte kommt auf die große Leinwand. An der Seite von Rob Pilatus wurde er in den 80er-Jahren als Milli Vanilli weltberühmt. Das Discopop-Duo gewann sogar einen Grammy – doch dann der Riesenskandal: Die beiden hatten ihre Songs nie selbst gesungen, sondern nur gelipsynct. Einer der größten Aufreger der Musikgeschichte wird nun im Film "Girl You Know It's True" verarbeitet. Das ist für Fab ein unglaubliches Gefühl!

"Ich bin superaufgeregt, heute Abend hier zu sein, weil endlich die Zeit gekommen ist, die Wahrheit zu erzählen, denn wir wurden als Sündenböcke benutzt", stellt er im Promiflash-Interview bei der Filmpremiere entschieden klar. Fab und Rob seien von ihren Partnern immer nur ausgenutzt worden. "Ja, wir haben gelogen. Aber am Ende haben sie auch gelogen und sind weggelaufen und wir haben die Schuld für alle auf uns genommen", betont der 57-Jährige.

Gespielt wird Fab im Film von dem französischen Newcomer Elan Ben Ali. Von einem Schauspieler verkörpert zu werden, sei für den Musiker extrem verrückt. "Es ist eine wilde Sache und er hat es geschafft. Er hat einen fantastischen Job gemacht", schwärmt der Milli-Vanilli-Star gegenüber Promiflash von seinem Darsteller.

DENIZ/ Action Press Rob Pilatus und Fabrice Morvan von Milli Vanilli

Getty Images Fabrice Morvan, Sänger

AEDT Fab Morvan und Elan Ben Ali bei der "Girl You Know It's True"-Premiere

