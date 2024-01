Frank Farian ist tot: Nun meldet sich Milli-Vanilli-Star Fab

Frank Farian hinterlässt eine große Lücke. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Musikproduzent im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Er gründete Gruppen wie Boney M. oder Milli Vanilli – erst im Dezember kam zu letzteren ein Film in die Kinos, der sich um den Betrugsskandal rund um das Duo dreht. Nun äußert sich der Frontmann Fabrice Morvan (57) zu Franks Tod.

In einer Pressemitteilung von spot on news findet der Milli-Vanilli-Sänger rührende Worte: "Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Seine Musik wird weiterleben. Sie hat viel Glück und Freude in diese Welt gebracht." Neben Fab melden sich aber auch Simon Verhoeven (51), der Regisseur von "Girl You Know It's True", zu Franks Verlust. "Frank hat unseren Film von Anfang an unterstützt, obwohl mein Drehbuch ihn durchaus kritisch dargestellt hat – und dafür werde ich ihm immer dankbar sein", resümiert der Drehbuchautor.

Zuvor hatte auch Tijan Njie (32), der in dem Film Fabs Bandkollegen Robert Pilatus (✝32) verkörpert, seine Trauer bekundet: "Du hast Milliarden von Menschen eine Zeit geschenkt, an die sie sich für immer erinnern werden", schrieb der Schauspieler auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Fabrice Morvan im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Frank Farian bei der European Music & Media Night in Berlin, 2008

Anzeige

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Fabrice Morvan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de