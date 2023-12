Heiße Sexszene: So wild geht's bei "Forsthaus Rampensau" her

Es geht heiß her! Vor wenigen Tagen startete das neue Reality-Highlight Forsthaus Rampensau. Um den Titel und das Preisgeld kämpfen insgesamt neun Promi-Paare. Mit von der Partie sind unter anderem die beiden TV-Junggesellen Diogo Sangre (29) und Kevin Platzer aka Flocke. Das Format ist zwar keine Datingshow, trotzdem flirten die beiden schon in den ersten Tagen heftig. Bereits in der ersten Folge werden Sexszenen von Diogo und Flocke eingeblendet!

Seit Anfang Dezember können Fans auf Joyn einige ihrer TV-Lieblinge in der neuen Sendung verfolgen. Bereits kurz nach dem Einzug der ersten Reality-Bekanntheiten wird klar, dass der Influencer Diogo und Ex-Temptation Island-Verführer Flocke einem Show-Flirt nicht im Wege stehen würden. "Das wird unser Format! Da können wir zeigen, dass wir keine Fuckboys sind", scherzt Flocke. Kurz darauf sieht man einen kurzen Ausschnitt, in dem er und sein Teampartner sich jeweils mit einer Frau im Bett vergnügen.

Wer die beiden Damen wohl sind? In dem Einspieler sind die Gesichter der Teilnehmerinnen nicht zu erkennen. Allerdings stoßen zu den bisherigen Bewohnern unter anderem noch die Germany's next Topmodel-Stars Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj sowie die Beauty & The Nerd-Teilnehmerinnen Natascha Beil und Beverly.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

RTL / Frank J. Fastner Flocke, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

RTL II Gina-Lisa Lohfink, "B:Real"-Teilnehmerin

