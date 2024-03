"The 50"-Versöhnung: Vanessa und Ex Diogo sprechen sich aus!

Wer hätte das gedacht – Vanessa Mariposa (31) und Diogo Sangre (29) versöhnen sich bei The 50! Die beiden Ex-Partner sind Teil der ersten Staffel der Gameshow. Und in der achten Folge tut der Tätowierer seiner Verflossenen einen großen Gefallen: Diogo rettet Vanessa vor dem Exit! Das überrascht die Blondine total, wie sie unter Tränen erklärt: "Was mich so überwältigt... Ich dachte, Diogo würde mich nie wählen. Und das rechne ich ihm hoch an. Das ist so etwas Menschliches." Für ihren Ex ist das selbstverständlich, wie er erklärt: "Wenn ich das entscheiden kann und jemanden saven kann, den ich mal geliebt habe, dann werde ich das tun."

Am nächsten Morgen sucht Vanessa das Gespräch mit dem Kölner und bedankt sich. Und ihr Ex gibt tatsächlich zu, ihr mit der schmutzigen Trennung inklusive Fremdgehen Unrecht getan zu haben! "Es war nie meine Intention, dass wir im Schlechten auseinandergehen. Ich hasse dich nicht. Wir waren lange zusammen, wir waren ein Team", erklärt auch die Österreicherin. Versöhnlich gehen die zwei nach einer Umarmung auseinander – als Freunde?

Dass Diogo und Vanessa noch einmal so ruhig miteinander sprechen, war vor einigen Monaten noch undenkbar. Denn die Fitnessliebhaberin machte ihrem Ex nach der Trennung öffentlich schwere Vorwürfe: Er habe sie betrogen und belogen. "Ich will mit Diogo nie wieder zusammen sein", beteuerte sie anschließend bei The Real Life - #nofilter. Seit dem Liebes-Aus datet Vanessa auch wieder aktiv und ist aktuell sogar in festen Händen.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Vanessa Mariposa und Diogo Sangre bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

