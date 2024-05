"Lügenbaronin": Mike Cees schießt wieder gegen Ex Michelle

Im Rosenkrieg zwischen Mike Cees und Michelle Monballijn kehrt keine Ruhe ein! Der ehemalige Temptation Island-Verführer teilt im Netz mal wieder gegen seine Noch-Ehefrau aus. "Ganz ehrlich, wärst du nicht so eine Lügenbaronin, dann wäre das Ganze nie so weit gekommen", wettert der DJ in seiner Instagram-Story. Dass sich Michelle mit seinen Ex-Affären verbündete, scheint Mike ebenfalls sehr zu verärgern: "Dein Versuch, mich da irgendwie schlecht zu machen und dich mit allen Leuten, die da irgendwie mal gepimpert wurden, zusammenzutun… Weiß ich nicht, ob das so cool ist". Auch seinen Behördengang erwähnt Mike in seiner Wutrede: "Und vergiss nicht: Du hast eine Anzeige von mir gekriegt – nicht nur eine!"

Des Weiteren berichtet der wütende Prominent getrennt-Teilnehmer von einer Katzenübergabe – Michelle habe keine Dankbarkeit gezeigt, obwohl er sogar noch Tierfutter mitgegeben habe. Im Laufe der Storys redet sich Mike in Range und geht auch auf Michelles berufliche Situation ein: "Mach doch was Sinnvolles in deinem Leben. Wie wäre es mit arbeiten? Weil über Krankenkasse zu leben und über Unterhalt ist bisschen schwierig." Bald werde er in einem YouTube-Video "ein für alle Mal reinen Tisch" machen. "Mich langweilt dieser Rosenkrieg", betont Mike.

Vor wenigen Wochen äußerte sich Michelle gemeinsam mit Mikes Ex-Affäre Arielle Rippegather (33) auf YouTube. Er habe gegenüber Arielle beängstigende Aussagen über Michelle getroffen. "Vor zwei, drei Tagen hat er mich angerufen und da hat er Äußerungen gegen Michelle gemacht, Gewaltäußerungen, die ich nicht im Detail erzählen möchte", erklärte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Daraufhin habe Michelle Anzeige erstattet. "Ich kann den Mike nicht einschätzen. Nach all den Informationen, die ich habe, ist das für mich jetzt ein fremder Mann", erzählte die 45-Jährige.

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / ariellerippegather_official Michelle Monballijn und Arielle Rippegather

