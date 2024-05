Viel nackte Haut: Kim Hnizdo begeistert im Spitzenkleid

Seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel ist Kim Hnizdo (28) aus der Modebranche nicht mehr wegzudenken. Die Gewinnerin der 11. Staffel der beliebten Castingshow ist inzwischen auf den Laufstegen der Welt unterwegs und beweist auch immer wieder ihr Händchen für Mode bei öffentlichen Auftritten. So wie auch jetzt wieder: Bei den diesjährigen Bunte New Faces Awards in Berlin lässt das Model tief blicken. Im transparenten Spitzenkleid gewährt die Blondine nicht nur einen Blick auf den knappen Body, den sie darunter trägt, sondern auch auf ihren Po.

Die 28-Jährige war jedoch nicht die einzige, die über den roten Teppich stolziert. Neben den Schauspielern Jannik Schümann (31) und Tim Oliver Schultz (35), findet sich auch die einstige Bachelorette Sharon Battiste (32) auf die Veranstaltung in der Hauptstadt ein. Und damit noch nicht genug: Denn auch die diesjährige Jury bekam mal wieder tatkräftige Unterstützung von großen Namen des Schauspielbusiness. So präsentiert sich unter anderem Veronica Ferres (58) den Kameras ganz selbstbewusst in einem stylishen Kleid mit Reißverschlussdetails.

Auch im vergangenen Jahr sorgte eine Promidame mit ihrem Outfit für viel Aufmerksamkeit. Im gewagten Netz-Outfit ließ Natascha Ochsenknecht (59) ganz besonders tief blicken – und gewährte dabei zugleich auch einen intimen Blick auf eine Narbe inmitten ihres Bauches. Doch schien ihr das nur wenig ausgemacht zu haben. Ganz im Gegenteil sogar: Auf Facebook kommentierte sie anschließend einen Schnappschuss von sich auf dem Red Carpet mit den Worten: "Meine fette Narbe am Bauch wurde perfekt in Szene gesetzt!"

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin

AEDT/ Achtion Press Natascha Ochsenknecht bei den Bunte New Faces Award Style 2023

Wie gefällt euch Kims Look? Ich finde, dass sie wie immer toll aussieht! Na ja, sie hatte schon bessere Looks...



