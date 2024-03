Verrät Flocke etwa, wie es um ihn und Gina-Lisa nun steht?

War er es etwa nicht? Gina-Lisa Lohfink (37) sucht derzeit im TV nach einem heiratswilligen Partner. Nachdem es mit ihrem Forsthaus Rampensau-Flirt Diogo Sangre (29) nicht geklappt hatte, bändelte das Erotikmodel mit Kevin Platzer (25) aka Flocke an. Doch eine Nebenbuhlerin ließ nicht lange auf sich warten: Auch an Stephie Stark (28) hat die TV-Bekanntheit Gefallen gefunden. Hat Flocke nun etwa vor Ausstrahlung des Finales verraten, wie die Sendung ausging?

"Heute Abend um 0 Uhr könnt ihr das 'grandiose' Finale von 'Bei Gina-Lisa läuten die Glocken' sehen", schreibt Flocke in seiner Instagram-Story, gefolgt von mehreren lachenden Emojis. "Sollten sie eine Schwäche für Respektlosigkeit und keinerlei Wertschätzung haben, dann bitte die Folge nur mit viel Mut anschauen", fügt der Realitystar scherzend hinzu. Klingt fast so, als wäre Gina-Lisas Entscheidung nicht so ausgefallen, wie es sich der 25-Jährige erhofft hatte.

Als Gina-Lisa dem Berliner gestanden hatte, zweigleisig zu fahren, zeigte sich dieser sichtlich geknickt. "Das ist kompletter Quatsch und Bullshit und gar nicht mein Ding", äußerte sich Flocke gegenüber dem Reality-Sternchen im FaceTime-Gespräch.

Instagram / the.flocke Flocke, Realitystar

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

