Kurz vor Vegas-Heirat: Bekommt Gina-Lisa Lohfink kalte Füße?

Derzeit sucht Gina-Lisa Lohfink (37) in ihrer Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" innerhalb von 90 Tagen den richtigen Partner zum Heiraten. In der aktuellen Folge wird es langsam ernst. Mit ihren zwei Liebesanwärtern Stephie Stark (28) und Kevin Platzer (25) alias Flocke reist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin für die bevorstehende Hochzeit nach Las Vegas. Doch anstatt die gemeinsamen Traumdates zu genießen, bekommt das Model es mit der Angst zu tun. Der Heiratsdruck setzt Gina-Lisa sichtlich zu. "Mir wird das alles zu viel! Es engt mich total ein", macht sie im Gespräch mit ihrem besten Freund deutlich. Sogar auf ihre Gesundheit wirke sich der ganze Druck aus. "Mir geht es richtig schlecht. Von dem ganzen Hochzeitsstress bin ich sogar krank geworden", betont das Reality-TV-Sternchen.

Für die zwei Auserwählten ist die ganze Situation auch nicht leicht. Auf den eigentlich romantischen Dates merken die Reality-TV-Bekanntheiten, wie sich Gina-Lisa immer mehr emotional vor ihnen verschließt. Das Rendezvous auf einer Pferderanch mit Stephie endet sogar im Streit. "Du sagst zwar, du magst mich, aber es kommt bei mir nicht so an. Ich fühl mich wie ein Depp", erklärt die Münchnerin offen. "Ich hab mir den Tag heute auch schöner vorgestellt", entgegnet die Influencerin genervt. "Mir geht es einfach nicht gut, ich habe gestern geweint und gebrochen. Mir ist schwindelig und schlecht", fährt Gina-Lisa fort, bevor sie aufgebracht das Date verlässt.

Obwohl sie eigentlich Konkurrenten sind, suchen Stephie und Flocke beieinander Trost. Im Gespräch tauschen sich die beiden über die angespannte Lage aus. "Ich fand die ganzen Tage hier in Las Vegas so komisch", beginnt Stephie zu erzählen. "Mein Date mit Gina hat von Sekunde eins schon blöd angefangen", gesteht sie ehrlich. "Was ist hier mit ihr passiert?", fragt sich die ehemalige Princess Charming-Kandidatin. Auch Flocke stimmt ihr zu: "Ich mach mir ernsthafte Sorgen um Gina, was dort in ihrem Kopf vorgeht. Wenn beide Dates eine Katastrophe waren, dann muss es ja an ihr liegen."

Anzeige

RTL / René Lohse Stephie Stark, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Kevin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de