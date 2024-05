Traumhafte Auszeit: Lea Michele zeigt stolz ihren Babybauch!

Lea Michele (37) gibt ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Schwangerschaft. Aktuell erwartet die Glee-Bekanntheit zusammen mit ihrem Mann Zandy Reich den zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Und ihr Kind scheint unter dem Herzen der Schauspielerin ganz prächtig zu gedeihen. Denn Lea kann einen richtig runden Babybauch vorweisen. Auf Instagram teilt sie einige Eindrücke ihrer Mini-Auszeit in Florida. Neben einigen Fotos vom traumhaften Strand präsentiert die werdende Mama auch ihren wachsenden Unterleib – in stylishen Beach-Looks.

Die Baby-News machte Lea Ende März bekannt. "Mama, Papa und Ever sind überglücklich", schwärmte die 37-Jährige zu einem Foto, welches sie mit einem kleinen Babybauch zeigt. Ob sie wieder einen Jungen erwartet oder ob es dieses Mal vielleicht ein Mädchen wird, verriet die Sängerin bislang noch nicht. Ihre Fans finden aber: eine kleine Lady muss her! "Jetzt ist es Zeit für eine Mini-Rachel-Berry", schrieb ein User in Anlehnung an Leas "Glee"-Charakter, den sie viele Jahre gespielt hatte.

2020 wurden Lea und Zandy zum allerersten Mal Eltern. Ever Leo erblickte das Licht der Welt und war die absolute Krönung ihrer Beziehung. Die Ehepartner sind bereits seit 2017 zusammen – zwei Jahre später hatten sie sich ganz romantisch das Jawort gegeben. Im Napa’s Carneros Resort in Kalifornien wurde im Kreise der Familie und Freunde damals dann ganz groß ihre Liebe zelebriert.

Instagram / leamichele Lea Michele, US-Schauspielerin

Getty Images Lea Michele und Zandy Reich im Oktober 2019

