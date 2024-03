Gina-Lisa Lohfink entscheidet: Wer darf mit nach Las Vegas?

Derzeit sucht die Reality-TV-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink (37) in ihrer eigenen Show nach der großen Liebe. Ihr Ziel ist es, innerhalb von 90 Tagen den richtigen Partner zum Heiraten zu finden. Da nicht mehr viel Zeit bleibt, steht jetzt auch schon die große Hochzeitsreise nach Las Vegas auf dem Plan. Doch wen nimmt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit? Zur Auswahl stehen die Princess Charming-Teilnehmerin Stephie Stark (28) und der Temptation Island-Verführer Kevin Platzer (25). Da sie sich zwischen ihren zwei Liebhabern nicht entscheiden kann, verkündet Gina in der aktuellen Folge von "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" ihr Urteil: "Ich habe überlegt, dass ihr beide mit nach Las Vegas fliegt!"

In der neuen Folge lädt Gina-Lisa ihre potenziellen Partner zu einem gemeinsamen Treffen ein, um ihnen ihre Entscheidung zu verkünden. Im Vorfeld spekulieren die beiden Konkurrenten, wer wohl mit dem Reality-Sternchen nach Las Vegas reisen darf. "Seit unserer gemeinsamen Zeit bei Forsthaus Rampensau sind Gina und ich eng zusammengewachsen", erklärt Kevin alias Flocke. "Stephie und Gina kennen sich gerade einmal zwei Wochen. Für mich ist sie absolut keine Konkurrenz", ist sich der 27-Jährige sicher. Doch auch Stephie gibt nicht klein bei. "Wenn es bei euch so toll läuft, warum bin ich dann auch hier?", kontert die Influencerin. Auch Gina-Lisas Entscheidung zeigt, dass beide im Rennen um ihr Herz gleichauf sind.

Die GNTM-Bekanntheit würde gerne mit Flocke und Stephie nach Las Vegas fliegen. Doch sind auch sie mit der Dreierkonstellation einverstanden? Obwohl sich beide sichtlich unglücklich über die Entscheidung zeigen, geben sie schlussendlich doch nach. "Natürlich finde ich es nicht gut, aber ich will dich nicht verlieren. Deshalb komme ich mit", gesteht die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Auch Flocke zeigt sich verständnisvoll: "Wenn du das so möchtest, komme ich natürlich mit."

RTL II Gina-Lisa Lohfink, "B:Real"-Teilnehmerin

Instagram / the.flocke Flocke, Realitystar

