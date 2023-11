Das sind alle neuen Kandidaten von "Forsthaus Rampensau"

Diese Stars ziehen in die Berge! In Österreich feierte die Reality-TV-Show "Forsthaus Rampensau" schon große Erfolge. Dabei ziehen Promis in eine Hütte in den Bergen und leben in dem Selbstversorger-Haushalt miteinander auf 1.300 Höhenmetern. Dort wohnen sie ganz ohne Luxus und stellen sich verschiedenen Challenges – am Ende kann ein Promipaar 25.000 Euro gewinnen. Vorab wurden Jasmin Herren (44) und ihr neuer Freund Philipp Bender schon bekannt gegeben. Und das sind die anderen Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau"!

Wie der Sender Joyn bekannt gibt, tummeln sich bald einige Prominente in dem Forsthaus. Dabei sind die GNTM-Stars Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj sowie die Beauty & The Nerd-Beautys Beverly und Natascha. Matthias Mangiapane (40) zieht mit seiner Mutter Dagmar in die Hütte und Sam Dylan (32) mit der Influencerin Nadine Miree, genannt Nana.

John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) sind als Comedians unter Erkan und Stefan bekannt und mit dabei. Die Realitystars Kevin Platzer, alias Flocke, und Diogo Sangre (29) haben schon viel Kameraerfahrung, ebenso wie Cedric Beidinger und Hanna Annika (25). Jada (18) und Joelina Karabas (23) sind die Töchter von Daniela Büchner (45) und treten nun auch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama! Ab dem 8. Dezember läuft "Forsthaus Rampensau" auf Joyn.

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im September 2008 in München

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

