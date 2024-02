Gina-Lisa Lohfink fährt zweigleisig: Was sagt Flocke dazu?

Wird sie ihr Glück finden? Realitystar Gina-Lisa Lohfink (37) wurde durch die Teilnahme an der dritten Staffel Germany's Next Topmodel bekannt. Seitdem ist sie ein gern gesehener Gast in sämtlichen Reality-Formaten und konnte sich über die Jahre eine große Reichweite aufbauen. Momentan sucht TV-Persönlichkeit in dem Format "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" nach einem heiratswilligen Partner. Wie reagiert Flirt Flocke, wenn er von Gina-Lisa erfährt, dass er nicht ihr einziger Flirt ist?

In der fünften Folge der Show kämpfen die Realitystars Flocke und Stephie Stark (28) um das Herz der Hessin. "Ich mag dich wirklich sehr, aber ich date noch jemand anderen", gesteht die Influencerin Flocke im FaceTime-Gespräch. Der 25-Jährige findet klare Worte: "Das ist kompletter Quatsch und Bullshit und gar nicht mein Ding", und fügt hinzu: "Ich bin erst mal raus."

Der Berliner zeigt sich sichtlich geknickt und erzählt, er habe sich nach dem Telefonat erst einmal beruhigen müssen. "Denk daran, was wir haben. Das hast du nicht mit ihr", versucht er Gina-Lisa bei einem Treffen ins Gewissen zu reden. "Ich hätte auch keinen Bock, das fünfte Rad am Wagen zu sein", lenkt die Influencerin ein und betont, es sei alles in allem "eine ganz schwierige Situation."

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / the.flocke Flocke, Realitystar

Anzeige

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige

Seid ihr Team Flocke oder Team Stephie? Team Flocke! Team Stephie! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de